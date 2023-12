Fvg: assessore Protezione civile, da gennaio ristori a cittadini per danni maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno nel mese di gennaio le comunicazioni di concessione dei ristori per i danni causati dal maltempo dello scorso luglio a fabbricati e veicoli. Lo ha annunciato oggi a Trieste l’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, in una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e gli assessori alle Infrastrutture, Cristina Amirante, e alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier. Oggi la giunta regionale ha infatti approvato le modalità attuative della concessione dei ristori ai cittadini con una prima delibera, alla quale seguirà a gennaio una seconda dedicata ai ristori per imprese agricole e non agricole. “Dal primo gennaio e nei 90 giorni successivi, la direzione regionale competente attiverà la comunicazione della concessione del ristoro per le domande avanzate. Intendiamo completare la partita nel corso dell’anno, facendo già avere ai cittadini a partire dalla fine del primo trimestre una quota parte dell’anticipazione”, ha spiegato Riccardi. La procedura attivata dalla Regione prevede la possibilità di chiedere un’anticipazione fino al 50 per cento del ristoro concesso o il rendiconto dell’intera somma, per coloro che hanno già sostenuto l’intera spesa. La liquidazione del ristoro avverrà nei 90 giorni successivi alla comunicazione della concessione. Per velocizzare i tempi, è richiesta una semplice autocertificazione dei danni, ma sono previsti controlli a campione sul 5 per cento delle domande con richiesta di fornire una documentazione giustificativa. (segue) (Frt)