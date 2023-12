Fvg: assessore Protezione civile, da gennaio ristori a cittadini per danni maltempo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla stima iniziale dei danni, calcolata in 900 milioni di euro, le istanze presentate hanno portato a una cifra complessiva di 665 milioni di euro. La quota maggiore interessa i fabbricati (320 milioni), seguiti dalle imprese (213 milioni), dalle imprese agricole (84,6 milioni) e dai veicoli (50 milioni). “Abbiamo a disposizione al momento i 150 milioni di euro stanziati dalla Regione, dotazione che non ha precedenti nel bilancio della Regione. Attorno a questa somma abbiamo cercato di costruire condizioni coerenti con i bisogni principali delle persone”, ha spiegato Riccardi. Si è perciò deciso di riconoscere una percentuale diversa di ristoro per ciascuna tipologia di danno, in modo da dare risposta al maggior numero di istanze. Per i danni ai veicoli viene riconosciuto il 50 per cento del danno, in modo da esaudire il 68 per cento delle 12 mila istanze presentate, con un impegno di circa 5 milioni e 225 mila euro. Per gli edifici, la Regione concederà un ristoro pari al 45 per cento del danno al 91 per cento per cento delle 13.700 istanze presentate per complessivi 96 milioni di euro. Le risorse consentiranno di ripristinare elementi strutturali della copertura, manto di copertura e serramenti. Per le imprese agricole e non agricole verrà riconosciuto un ristoro del danno pari al 20 per cento fino a un massimo di 100 mila euro. Sono ammesse tutte le tipologie di danno, incluse le scorte, e si calcola di dare così risposta al 98 per cento di tutte le istanze presentate. (Frt)