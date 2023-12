Agricoltura: D’Eramo firma decreto ripartizione Fondo per sviluppo produzione biologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo, ha firmato il decreto di ripartizione del “Fondo per lo sviluppo della produzione biologica”. Le risorse del fondo – riferisce una nota – ammontano a circa 6,7 milioni di euro e saranno destinate a finanziare programmi di ricerca e di innovazione, il Piano d'azione nazionale per la produzione e i prodotti bio e il piano nazionale delle sementi biologiche. Una quota del fondo andrà alla realizzazione del marchio biologico italiano. “Attraverso la ripartizione delle risorse a disposizione sarà possibile sostenere e incentivare la ricerca e l’innovazione che sono fondamentali per affrontare le sfide dei prossimi anni e per migliorare la competitività di un settore chiave come il biologico. Si sostiene con concretezza la crescita della filiera destinando fondi al Piano d’azione nazionale e al piano delle sementi bio così come al marchio biologico italiano, che sarà un’ulteriore importante certificazione della grande qualità e sicurezza dei nostri prodotti”, conclude D’Eramo. (Rin)