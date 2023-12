Giubileo: sopralluogo assessora Lavori pubblici Roma per varo passerella Ponte Industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È stata varata questa mattina la passerella provvisoria dei sottoservizi che fiancheggerà Ponte dell'Industria per la durata di poco meno di un anno. Infatti, per poter eseguire gli interventi di consolidamento del ponte è stato necessario prima spostare su strada i sottoservizi esistenti (gas, luce, acqua e telecomunicazioni), per poi trasferirli sulla passerella oggi allestita. La nuova opera permette di assicurare la continuità dei servizi fondamentali agli abitanti del quadrante tra Marconi e Ostiense e sarà smontata alla conclusione dei lavori di consolidamento e restauro del ponte. Questa fase è stata fondamentale per non interrompere mai le forniture, ma soprattutto per procedere successivamente allo smontaggio della vecchia struttura portante del Ponte dell'Industria. Questa mattina l'assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini è stata presente alla complessa fase di varo, propedeutica alla realizzazione dell'opera giubilare da 18 milioni di euro. Al sopralluogo erano presenti i presidenti dei Municipi VIII e XI Amedeo Ciaccheri e Gianluca Lanzi, e Marco Moladori Responsabile della Struttura territoriale Lazio di Anas (Società del Polo Infrastrutture del gruppo Fs Italiane), soggetto attuatore del progetto.