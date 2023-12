Giubileo: sopralluogo assessora Lavori pubblici Roma per varo passerella Ponte Industria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di manutenzione straordinaria di Ponte dell'Industria si sono resi necessari dopo l'incendio di ottobre 2021 che ha provocato danni ingenti e l'interdizione immediata al traffico. Appena insediata la Giunta Gualtieri, il Dipartimento Csimu ha svolto le indagini per valutare l'entità dei danni, permettendo, a partire dal 12 dicembre 2021, la riapertura della struttura in via provvisoria e consentendo il transito veicolare con l'esclusione di quelli con carico superiore a 3,5 tonnellate. Ai sensi della normativa vigente, il ponte sarebbe rimasto transitabile solo per successivi 5 anni. Quindi senza l'intervento strutturale, come quello in atto, la chiusura definitiva sarebbe stata nel 2026. "Questa fase dei lavori – sottolinea l'assessore Segnalini - ha richiesto particolare attenzione: è sicuramente tra quelle più complesse di tutta la realizzazione. A conclusione del montaggio, inizierà lo spostamento dei sottoservizi dalla strada, alla nuova passerella. Contestualmente, Anas darà avvio alla demolizione dell'impalcato e alla ricostruzione di un ponte sicuro, più ampio, percorribile dai bus e con due nuove passerelle, una per i pedoni, una per i ciclisti. Tutte le parti storiche saranno conservate e restaurate. A fine lavori – conclude Segnalini - avremo un ponte sicuro ed esteticamente bello". (segue) (Com)