Giubileo: sopralluogo assessora Lavori pubblici Roma per varo passerella Ponte Industria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per realizzare la nuova passerella, i cavi e le tubazioni dei sottoservizi sono stati dapprima deviati su strada, nelle aree limitrofe al ponte. In seguito, sono state realizzate le fondazioni in corrispondenza del piano stradale e delle banchine del Tevere, poi sono state assemblate e posizionate le pile di sostegno, una sul lato Marconi, l'altra sul lato Ostiense. Contemporaneamente, sono state posizionate anche le due campate laterali, necessarie per deviare cavi e tubazioni, verso la campata centrale della nuova passerella. Oggi, i due tronchi della campata sono stati uniti in quota con le gru. Dopo il varo, tutti i sottoservizi saranno collocati sulla passerella. Le prossime lavorazioni prevedono lo smontaggio dell'implacato, il consolidamento delle strutture di sostegno e il restauro delle travi reticolari. In seguito, verrà rimontato il ponte con l'allargamento della piattaforma stradale a 7,5 metri, rispetto agli attuali 5, con conseguente aumento del carico fino a 26 tonnellate, cioè fino al carico ammissibile per il transito dei bus. Nel corso di tutta la durata dei lavori, la ciclabile lungo la banchina del Tevere subirà chiusure temporanee nelle fasi più critiche per la sicurezza al transito degli utenti. (Com)