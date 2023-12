Capodanno: fuochi d'artificio vietati a Roma fino all'Epifania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di garantire la sicurezza urbana, l'incolumità fisica delle persone e la tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, infatti, anche quest'anno a Roma sarà vietato l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, a eccezione degli spettacoli pirotecnici svolti da professionisti espressamente autorizzati. Il divieto, disposto con ordinanza del sindaco sarà in vigore dalle ore 00.01 del 31 dicembre 2023 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2024. Resta consentito l'uso di fontane luminose, tubi lancia coriandoli, bacchette scintillanti e di tutti i materiali espressamente consentiti dal Decreto legislativo 123 del 29 luglio 2015. Lo comunica in una nota il Campidoglio. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro oltre al sequestro dei materiali, ferme restando le sanzioni più gravi applicabili ai sensi della normativa vigente. (Rer)