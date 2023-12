Speciale scuola: Regno Unito, "The Times", Partito laborista pianifica nuovi posti in asili nido in vista delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista britannico sta elaborando dei piani per creare migliaia di nuovi posti negli asili nido per i bambini sotto i cinque anni, come parte dell'azione volta ad attirare il consenso dei neo genitori lavoratori in vista delle prossime elezioni nazionali. Lo riporta il quotidiano "The Times". Il partito attualmente all'opposizione starebbe cercando di finanziare nuovi asili nido nelle scuole primarie di tutto il Paese per garantire continuità all'istruzione dei bambini più piccoli. Tali centri verrebbero integrati nelle scuole già esistenti, come parte di quello che il Labour sostiene sarà un "sistema di assistenza all'infanzia modernizzato" disponibile dalla fine del congedo parentale alla fine della scuola primaria. (Rel)