Speciale scuola: Cina, college organizza banchetti gratis con 2,5 tonnellate di pesce

- Gli studenti di un college della Cina centrale hanno ricevuto uno speciale regalo di fine anno: banchetti gratuiti con un totale di 2,5 tonnellate di pesce fresco. La Hunan University of Arts and Science, situata nella città di Changde, ha recentemente organizzato due banchetti di pesce per i suoi studenti dopo aver cercato di risolvere l'eccessiva presenza di pesci nel lago, che ne minacciava l'ecologia. I pesci provengono da avannotti rilasciati nel lago nel 2003 e sono cresciuti fino a raggiungere dimensioni enormi, dato che prima non era mai stata organizzata alcuna pesca, ha dichiarato Wen Zhiyong, direttore del servizio logistico del college. Il 22 e il 25 dicembre, il personale dell'università ha pescato un totale di 2,5 tonnellate di pesce, tra cui carpe nere e argentate. I cuochi della scuola hanno cucinato il bottino con vari metodi, come la brasatura, la frittura e la cottura a vapore con il tipico peperoncino tritato dello Hunan per aggiungere sapore. I vari piatti di pesce sono stati serviti a circa 10.000 studenti e membri della facoltà. Sui social media cinesi, i video che mostrano i pesci di grandi dimensioni che sguazzano nelle reti hanno suscitato grande interesse, con molti netizen che hanno espresso stupore per le dimensioni delle carpe. I contenuti sono stati visualizzati più di 46 milioni di volte sul popolare sito di microblogging Sina Weibo."La maggior parte dei pesci pesava circa 15 chili, e il più grande raggiungeva i 40", ha dichiarato Wen. "Abbiamo deciso di lasciare liberi i pesci più grandi e quelli più piccoli". (Res)