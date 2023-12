Speciale scuola: assessora Scuola Roma, Mennuni torni al 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mennuni torni al 2023 e faccia i conti con la libertà di autodeterminarsi che le ragazze di questo tempo, per fortuna, vivono. A dichiararlo è Claudia Pratelli, assessora alla scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale. "A quella concezione arcaica della donna predestinata si sono contrapposte in tante e in tanti nel corso degli ultimi 100 anni - aggiunge - consentendo alla società tutta di progredire ed emanciparsi. Piuttosto di invocare una aspirazione, la politica si preoccupi di dare alle giovani coppie il giusto supporto affinché la maternità non sia una scommessa tutta sulle spalle delle donne. Servono welfare, risorse per i nidi, congedi paritari e occupazione stabile e sicura, perché più che una missione, diventare madri è un'impresa", conclude Pratelli. (Com)