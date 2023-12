Speciale scuola: Marti (Lega), soddisfazione per esonero a vicari in reggenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione in Consiglio dei ministri della misura che permette l'esonero dall'insegnamento per i docenti vicari di scuole in reggenza. Una battaglia della Lega, iniziata alla Camera dalla collega Giovanna Miele e portata avanti con forza in parlamento, ma anche al governo con il ministro Valditara". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e istruzione a palazzo Madama, secondo cui con questo provvedimento "si preservano il ruolo dei docenti, la formazione degli studenti e la gestione delle scuole. Così si mitiga l'effetto del dimensionamento e si garantisce piena efficienza alle istituzioni scolastiche accorpate. Un altro passo avanti a sostegno e tutela dei docenti che permetterà di salvaguardare le tante progettualità degli istituti e quindi il futuro dei nostri ragazzi", conclude. (Com)