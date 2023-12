Speciale scuola: Legge Bilancio, Piccolotti (Avs), non affronta problemi della scuola italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra del governo non affronta problemi della scuola italiana. Lo ha affermato la parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra della commissione Cultura di Montecitorio, Elisabetta Piccolotti. "Nel 2023 abbiamo elaborato proposte e discusso di tanti problemi della scuola italiana: dispersione scolastica, assenza di tempo pieno e tempo prolungato (soprattutto al sud), mense insufficienti e bambini che non hanno un pasto dignitoso a casa, risultati scadenti nell'apprendimento della matematica e dell'italiano, caro libri, caro gite scolastiche. Intanto per gli universitari non ci sono posti letto negli studentati e il caro affitti ha costretto migliaia di studenti in tutta Italia alla sacrosanta protesta delle tende. Nessuno di questi problemi è affrontato nella manovra del governo della destra. Nessuno. Altro che merito, per il governo Meloni l'istruzione pubblica non merita alcuna attenzione", ha concluso Piccolotti. (Rin)