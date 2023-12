Speciale scuola: Marti (Lega), pubblicato bando per dirigenti scolastici, altra promessa mantenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, "grazie all'impegno del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, un'altra promessa mantenuta: il Mim ha pubblicato il bando che permetterà a chi ha già partecipato alle prove selettive del concorso bandito nel 2017 e ha un ricorso amministrativo in essere, di essere nuovamente valutato". Lo scrive in una nota il senatore della Lega, Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama. "Si scioglie, dunque, ogni riserva e si potrà diventare a pieno titolo dirigente scolastico. Un'iniziativa che parte da un emendamento, a mia prima firma, al milleproroghe dello scorso anno e che riporta chiarezza e merito nella scuola. Bene così, avanti tutta a supporto del personale scolastico e della formazione e il futuro dei ragazzi", conclude Marti. (Com)