Speciale scuola: Frassinetti su liceo Made in Italy, al via una nuova opportunità per i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono davvero soddisfatta del fatto che il liceo del Made in Italy, fortemente voluto dalla presidente Meloni e già previsto da una proposta di legge presentata da Fd’I nella scorsa legislatura, possa avviare i suoi percorsi già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, dopo l'approvazione della legge da parte del Parlamento, lo scorso 20 dicembre. Lo dichiara il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti. “Infatti, dal 23 gennaio 2024 sarà possibile iscriversi on line tramite la piattaforma Unica. Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha già provveduto ad inviare relativa circolare alle istituzioni scolastiche ed alle Regioni con le indicazioni per consentire le iscrizioni alle prime classi del nuovo percorso liceale, per il prossimo anno scolastico. Con questo liceo si formerà una classe dirigente che sarà in grado di promuovere e tutelare le nostre eccellenze nel mondo", sottolinea Frassinetti. (Rin)