Pnrr: Scurria (Fd’I), richiesta quinta rata altro successo del governo Meloni

- La richiesta di pagamento della quinta rata del Pnrr “conferma la caparbietà e la determinazione del governo Meloni e del ministro Raffaele Fitto”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Marco Scurria, segretario della Commissione politiche europee. “L’Italia risulta in anticipo sui tempi rispetto agli altri Stati e mette per l’ennesima volta a tacere gli uccelli di sventura della sinistra. Dopo 14 mesi di governo, l’Italia porta finalmente progetti concreti e prospettive in Europa. Concludiamo il 2023 con grandi risultati per portarne di più grandi, fin da subito, nel nuovo anno che verrà”, conclude il senatore. (Com)