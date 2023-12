Cisgiordania: Unrwa, 504 palestinesi uccisi nel 2023, record di vittime dal 2005

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono finora almeno 504 i palestinesi uccisi in Cisgiordania nel 2023, il numero più alto di vittime in un anno dal 2005. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa) su X (ex Twitter), spiegando che l'Ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha iniziato a registrare il numero di vittime in Cisgiordania nel 2005. (Res)