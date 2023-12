Giustizia: Gasparri, incredibile azione intimidatoria di alcuni togati contro Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nei confronti del Parlamento è "incredibile questa azione intimidatoria di alcuni togati, che respingeremo con fermezza e con decisione". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. "La Magistratura deve fare le indagini e poi gestire eventuali processi o deve creare gogne mediatiche? É insopportabile la sequela di dichiarazioni di togati contro la norma che vuole imporre un argine al dilagare di veri e propri processi mediatici, che poi spesso non trovano seguito nelle aule dei tribunali. E' un provvedimento sacrosanto, che non vedo l'ora venga approvato in via definitiva dal Senato. Ed è incredibile ed intollerabile che perfino il presidente dell'Anm si metta a fare il maestrino su questo tema. Come se il compito dei togati fosse quello di condurre dei talk show mediatici e non di svolgere, con grande rigore e precisione la loro delicatissima ed indispensabile funzione investigativa. Evidentemente c'è una confusione totale. Non si capisce chi conduce un talk show, chi sta dentro una Procura, chi urla contro un presunto bavaglio. C'è un complesso unico che parte dalle Procure, arriva in alcune redazioni anche del servizio pubblico radiotelevisivo e passa per talune redazioni giornalistiche - ha aggiunto -. Abbiamo ben chiaro questo scenario e questo unico apparato ben connesso, contro il quale molti di noi si sono dovuti scontrare uscendone vincitori. E vinceremo anche in questa sfida. Altro che bavaglio. Basta gogne mediatiche. Le parole di Santalucia e di altri sono gravi. Vedo che qualcuno incontra questa gente. Noi invece difenderemo l'autonomia dell'attività legislativa del Parlamento contro le invasioni di un potere giudiziario, che si fa potere esecutivo e legislativo, puntando ad un'egemonia totale incostituzionale. Bloccheremo questa aggressione ai principi fondamentali della Costituzione e non prenderemo il tè con i pasticcini con chi ha una visione distorta delle regole costituzionali", ha concluso Gasparri. (Rin)