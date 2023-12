Guinea-Conakry: la Costa d'Avorio rifornirà il Paese con 50 milioni di litri di benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costa d’Avorio si è impegnata a rifornire con 50 milioni di litri di benzina la Repubblica di Guinea, che affronta una grave carenza di carburante in seguito all'esplosione del principale deposito petrolifero del Paese. Lo riferisce l'emittente nazionale ivoriana "Rti", precisando che i carichi di carburante saranno instradati verso il deposito guineano di N'Zérékoré da quello ivoriano di Yamoussoukro. Forniture che, commenta la stampa guineana, dovrebbero permettere di non mettere in pericolo la sicurezza energetica del Paese. In dichiarazioni ai media, il governo ivoriano ha spiegato che sono ancora in corso colloqui fra le parti per stabilire quanto dureranno queste consegne di carburante, in particolare per concordare il prezzo di vendita della benzina e le operazioni di trasferimento. In ogni caso, queste consegne coprirebbero poco più del 70 per cento del fabbisogno di carburante della Guinea, ovvero circa 70 milioni di litri al mese. Dopo l'esplosione nel principale deposito di carburante in Guinea, che ha ucciso 24 persone e ne ha ferite più di 450, il Paese è rimasto senza benzina per diversi giorni, paralizzando l'economia e creando tensione in molte città. Attualmente in Guinea il carburante è razionato: è consentito acquistarne al massimo 25 litri per auto e cinque per le moto. (Res)