Iv: Renzi, pronto a dibattito televisivo con Conte

- La verità è che Giuseppe Conte scappa dal confronto. “Su questi temi io sono pronto al dibattito televisivo con lui. Lo sfido, domattina se vuole”. Lo ha dichiarato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, tramite un video postato sui suoi profili social. “Siccome lui paga poche tasse prova a giustificarsi dicendo che è in aspettativa da professore e da avvocato. Ma sa bene che attaccarmi sui miei incarichi, io che le tasse le pago, non ha senso. È tutto regolare, trasparente, pubblico. Il problema di Giuseppe Conte è che con i soldi pubblici non ha un buon rapporto”, ha sottolineato Renzi, che ha aggiunto: “E parliamo anche delle potenze straniere: per esempio del fatto che con una telefonata ha chiamato Putin per far venire i soldati russi in Italia in piena pandemia. Caro Conte, hai voglia di confrontarti o scapperai anche stavolta?”. (Rin)