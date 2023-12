Fvg: assessore Salute, emorragia internisti è problema nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emorragia di medici internisti è un problema che riguarda l’intero territorio nazionale e non solo il Friuli Venezia Giulia. A dirlo è stato oggi l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, commentando una ricerca della Federazione dei medici internisti ospedalieri secondo cui il 18 per cento dei medici della regione pensa di lasciare il servizio pubblico. “Direi che nella nostra Regione gli indicatori sono migliori che altrove, ma questo non giustifica la disaffezione. Gli indicatori dicono che non è un problema retributivo, c’è un problema di modello organizzativo, di qualità di vita che ha a che fare con la limitata disponibilità di professionisti. Il sistema va completamente rivisto e va fatto un grande investimento nel capitale umano”, ha sottolineato Riccardi. Secondo l’assessore, le ragioni della disaffezione dei medici rispetto al servizio pubblico vanno ricercate nei ritmi elevati imposti dal sistema pubblico, ma soprattutto nella limitata disponibilità di competenze professionali. “Questo è il grande problema a cui il sistema deve riuscire a trovare delle soluzioni. Questo significa ridurre le frammentazioni e intervenire sul modello organizzativo”, ha continuato. “Il tema dell’emorragia c’è, ma non riguarda solo il Friuli Venezia Giulia. È un fenomeno che riguarda il Paese, figlio di decisioni mancate nel corso di molti anni”, ha concluso. (Frt)