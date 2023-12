Argentina: lettera di Milei ai presidente Brics, "non aderiamo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media argentini pubblicano oggi la lettera che il presidente, Javier Milei, ha inviato il 22 dicembre per formalizzare la decisione di non aderire al gruppo dei Brics (Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica). Una lettera recapitata ai presidenti dei Paesi membri, nella quale si ricorda che "l'impronta in materia di politica estera del governo" è "in molti casi differente da quella del governo precedente", di Alberto Fernandez. Al proposito, "desidero informare che non si considera opportuno l'ingresso della Repubblica Argentina ai Brics, come membro pieno a partire dal 1 gennaio", prosegue la lettera, ribandendo al tempo stesso la volontà di "intensificare i rapporti bilaterali", in particolare per "l'aumento dei flussi commerciali e di investimento". L'Argentina era stata invitata a far parte del blocco - assieme a Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti -, al termine della riunione tenuta ad agosto. (segue) (Abu)