Argentina: lettera di Milei ai presidente Brics, "non aderiamo" (2)

- Milei aveva già in campagna elettorale anticipato che l'Argentina non avrebbe dato seguito all'iniziativa portata avanti da Fernandez, cancellando - una volta al governo - la lettera di impegni con cui, il 4 settembre, si creava una "unità specializzata per la partecipazione attiva del Paese nei Brics". Il leader de La libertà avanza (Lla) ha da sempre reso chiaro il rapporto di fedeltà che l'Argentina, in politica estera, intende sviluppare con le potenze "occidentali", Stati Uniti e Israele in primis. Un orientamento che si completa con una rimarcata presa di distanze dai "regimi comunisti", a partire da uno dei motori dei Brics, la Cina. Ancor prima di essere nominata ministro degli Esteri, Diana Mondino aveva reso chiaro che l'ingresso nei Brics, "non essendo mai stato approvato", non si sarebbe mai concretizzato. Al tempo stesso l'Argentina ha accettato l'invito ad entrare a far parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). (Abu)