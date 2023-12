Roma: Valeriani (Pd Lazio), Rocca risponda su cantieri bloccati in complessi Ater

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "sono bloccati tutti i cantieri per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico degli immobili Ater nelle periferie" per questo "presenterò una serie di interrogazioni alla giunta Rocca, una per ogni cantiere avviato e fermato". Lo afferma in una nota il consigliere del Pd del Lazio, Massimiliano Valeriani. "Sono fermi i lavori per il recupero del complesso di viale Morandi a Tor Sapienza. Fermo l'intervento di demolizione e ricostruzione in via Gasparri a Primavalle. Bloccati i cantieri di via Sagunto al Quadraro, di Monte Cucco al Trullo, oltre a quelli di Spinaceto e Laurentino. Ferme anche le opere per la realizzazione di decine di nuovi alloggi a Ponte di Nona e Tor Vergata", spiega. "Il presidente Rocca - prosegue Valeriani - conosce il valore di questi interventi già finanziati e avviati, ma incomprensibilmente bloccati dall'inizio della sua amministrazione? Non si tratta soltanto della costruzione di nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica o della ristrutturazione dei complessi Ater, ma sono opere di rigenerazione urbana che puntano a migliorare la qualità e il comfort abitativo, restituendo anche decoro e dignità alle periferie di Roma". (segue) (Com)