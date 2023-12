Frosinone: furto in appartamento a Città Martire, fermate 3 donne incinte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tre, tutte e tre incinte, hanno scassinato il portone di un appartamento a Città Martire e hanno rubato mille euro in contanti. E' successo a Cassino, nel Lazio, dove i carabinieri hanno deferito tre donne rom tra i 24 e i 30 anni - già note alle forze dell'ordine -, per il furto in una abitazione della zona. Le donne, tutte e tre incinte, avevano scassinato il portone d'ingresso dell'appartamento di una 40enne di Città Martire, rubando denaro contante per una somma di mille euro, in banconote di vario taglio. Il terzetto si è era quindi allontanato a bordo di una piccola autovettura sportiva che non è passata inosservata alla vittima, di rientro a casa. Una volta accortasi del furto la donna ha chiesto l'intervento dei militari che hanno avviato le ricerche dell’autovettura segnalata. La macchina è stata rintracciata e bloccata a San Vittore del Lazio e le donne, che a bordo avevano il denaro rubato e strumenti atti allo scasso, sono state denunciate in stato di libertà. (Rer)