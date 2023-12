Trasporti: Deidda (Fd'I), bene impegno governo a valutare riforma addizionale diritto imbarco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni, "sin dall’inizio della legislatura, con il lavoro parlamentare di Fd'I, della maggioranza e di tutta la commissione Trasporti della Camera dei deputati, sta affrontando finalmente il grande tema del trasporto aereo, della sostenibilità e dei costi per imprese e cittadini". Lo ha detto Salvatore Deidda, presidente della nona commissione Trasporti della Camera dei deputati. "Per questo, sono soddisfatto dell’approvazione del nostro ordine del giorno che impegna lo stesso governo a valutare di contenere l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili nei limiti di 6,50 euro o comunque evitare ulteriori aumenti indiscriminati dando certezza dei costi e uniformità sul territorio nazionale. Una riforma richiesta da Assoaeroporti e dalle compagnie aeree, ma anche dall’associazione dei comuni aeroportuali, considerato che si chiama addizionale comunale ma contiene anche diverse voci che non riguardano solo i comuni”, ha concluso. (Rin)