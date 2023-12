Speciale difesa: Ucraina, generale tedesco Freuding, aspettativa di rapidi successi ucraini "esagerata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aspettativa che le forze ucraine ottenessero grandi successi il più rapidamente possibile nel respingere l'invasione russa è stata "certamente esagerata". È quanto ha affermato nel corso di un'intervista al quotidiano "Sueddeutsche Zeitung" il generale dell'esercito tedesco Christian Freuding, al vertice dell'Ufficio pianificazione e comando nonché dell'Unità per l'Ucraina del ministero della Difesa di Berlino. L'ufficiale ha aggiunto: "All'inizio non vedevamo la capacità di resistenza dei russi come la vediamo oggi". Inoltre, ha osservato Freuding, la Russia è riuscita a potenziare il suo complesso militare-industriale, "espandendolo e aumentando la capacità produttiva, nonostante il regime di sanzioni draconiane" a cui è sottoposta. Il Paese aggressore viene poi rifornito dai suoi "alleati, che si tratti della Corea del Nord, della Cina, ma anche degli Stati del sud del mondo". Secondo Freuding, "se questi paesi fornissero anche soltanto luci per i frigoriferi, queste potrebbero essere utilizzate per scopi militari" dalla Russia. Per il generale, è "concepibile" che un rafforzamento delle linee di difesa ucraine porti ad aumentare la pressione sul congelamento del conflitto. Tuttavia, "non è questa l'opzione che vogliamo", ha infine evidenziato il direttore dell'Ufficio pianificazione e comando del ministero della Difesa tedesco. (Geb)