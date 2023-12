Speciale difesa: Gaza, le forze di Israele "espandono" operazione contro Hamas a Khan Younis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) stanno "espandendo l'operazione nell'area di Khan Younis", nel sud della Striscia di Gaza, contro il movimento islamista palestinese Hamas. Lo hanno riferito le stesse Idf su X (ex Twitter). Nel frattempo, nel nord di Gaza, la 460esima Brigata corazzata delle Idf ha "ucciso decine di uomini armati di Hamas in una serie di battaglie, tra cui attacchi aerei, fuoco di cecchini, mitragliatrici e bombardamenti", si legge su X. In particolare, a Jabaliya, la 261esima Brigata delle Idf avrebbe perquisito la casa di un membro di Hamas, trovando armi e documenti attribuiti al gruppo islamista. (Res)