Legge Bilancio: Mollicone (Fd'I), è manovra strutturale per l'economia e la famiglia

- C'è una politica "d'indirizzo strutturale a favore delle famiglie che la sinistra continua a contrastare e a non riconoscere". Lo ha dichiarato il presidente della commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale Cultura e Innovazione di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, durante la trasmissione "L'aria che tira" su La 7. "La legge di bilancio del governo Meloni mantiene saldi i propri pilastri: 10 miliardi per taglio del cuneo fiscale, 3 miliardi su sanità, 1 miliardo per interventi su famiglie. La Legge di Bilancio conferma il più grande taglio delle tasse ai lavoratori degli ultimi decenni, la riforma delle aliquote Irpef, il rinnovo dei contratti della PA, lo stanziamento record dei fondi alla Sanità, e forti incentivi per le imprese volti ad incoraggiare ancora di più il mercato del lavoro. Sulla maternità la proposta emendativa di ieri della Schlein, che ha sempre bisogno di dire qualcosa di sinistra, è pura demagogia. Su questo tema le opposizioni disinformano e dicono falsità: con la manovra diamo fino a 1.700 euro in più alle donne lavoratrici, azzeriamo i contributi a carico delle madri lavoratrici con due o più figli, aumentiamo il congedo parentale e abbiamo previsto 3600 euro per l'asilo nido del secondo figlio", ha concluso.(Rin)