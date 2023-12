Rifiuti: prefetto Roma, a Malagrotta aumento controlli e verifica sistemi videosorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'impianto di smaltimento rifiuti di Malagrotta oggi "è stato fatto il punto della situazione. Si è preso atto delle contromisure che sono state prese per quel che riguarda lo smaltimento dei rifiuti, e perchè non ci siano particolari difficoltà" e ci sarà "un intensificarsi della vigilanza e una verifica dei sistemi di video sorveglianza". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto questa mattina in prefettura a Roma.(Rer)