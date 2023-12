Sanità: approvato in giunta Lazio Piano assistenza territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato ieri sera dalla giunta del Lazio il programma di assistenza territoriale della Regione 2024-2026 che rafforza i servizi sanitari regionali in ogni distretto delle aziende sanitarie locali, completando le misure previste dal decreto ministeriale 77 del 2022 "Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale". E' quanto si legge in una nota della Regione Lazio. Una programmazione puntuale del fabbisogno e delle prestazioni con il rafforzamento delle cure palliative (ambulatoriali, domiciliari, residenziali e semiresidenziali) per le disabilità, la terza età, la salute mentale dei minori e degli adulti, la popolazione penitenziaria e i disturbi dello spettro autistico, della nutrizione e dell'alimentazione. Una rete assistenziale, quella pianificata dal presidente Francesco Rocca insieme con il direttore della direzione salute e integrazione sociosanitaria Andrea Urbani, che mappa i bisogni delle cure, dopo un'attenta analisi epidemiologica, rispondendo con maggiore incisività alle esigenze sanitarie dei cittadini, grazie alla piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a partire dalle reti, dai nuovi modelli organizzativi e dalle strutture di prossimità (59 Centrali operative territoriali, 35 Ospedali di comunità e 131 Case di Comunità), insieme con le grandi apparecchiature, le nuove tecnologie, le innovazioni digitali e la telemedicina, volte anche al potenziamento dell'assistenza domiciliare. (segue) (Com)