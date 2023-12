Sanità: approvato in giunta Lazio Piano assistenza territoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi dieci anni - prosegue la Regione Lazio nella nota - si è registrata una crescita della popolazione maggiore ai 65 anni, passata dal 20,4 per cento al 23,1 per cento, con l'incremento di patologie croniche e molto spesso coesistenti tra loro. Per questo, il provvedimento verte su una maggiore attenzione della terza età e predispone nuove misure essenziali e innovative a livello tecnologico a favore dell'assistenza territoriale. Nel dettaglio: le cure intermedie potranno contare su nuovi posti letto per le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice e le strutture riabilitative; le cure palliative più diffuse e capillari avranno un rafforzamento dell'assistenza domiciliare integrata, trasformando la casa del paziente in un vero e proprio luogo di cura grazie a un'omogeneizzazione progressiva delle modalità di gestione; la facilitazione dei processi di dimissioni dall'ospedale, nei quali saranno essenziali i team ospedalieri delle dimissioni e saranno nevralgiche le centrali operative aziendali e le centrali operative territoriali, tramite la presa in carico territoriale e l'accompagnamento all'esperienza di cura; l'armonizzazione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali. (segue) (Com)