Sanità: approvato in giunta Lazio Piano assistenza territoriale (3)

- Il piano prevede inoltre l'interoperabilità dei sistemi e dei flussi informativi sia per la valorizzazione del lavoro dei professionisti sanitari sia per la rendicontazione efficace e puntuale delle attività territoriali; l'infermiere di famiglia e di comunità (IFeC) sarà operativo sia per gli interventi di educazione sanitaria (individuale e collettiva) che per intercettare i bisogni di salute dei pazienti in ambito territoriale; la strutturazione della nuova modalità operativa sarà incentrata sulla partecipazione e sulla co-costruzione dei processi di innovazione; il monitoraggio annuale sull'utilizzo dei posti letto (dal tasso occupazione al controllo delle liste di attesa). (Com)