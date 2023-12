Capodanno: prefetto Roma, nessun allarme, ma sicurezza rafforzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Capodanno a Roma "ci saranno molte iniziative di particolare importanza. Abbiamo fatto tutte le verifiche necessarie per le misure di sicurezza sia in termini di contenimento e organizzazione dei partecipanti e anche per controlli che verranno effettuati". Lo ha detto il prefetto di Roma Lamberti Giannini al termine della riunione del Comitato per l'ordine e sicurezza pubblica di Roma. "E’ stato disposto il divieto della vendita di contenitori in vetro in centro - ha spiegato -. Sicuramente le misure saranno rafforzate - ha aggiunto -, ci sarà un grande sforzo delle forze dell’ordine. Il contesto internazionale è assolutamente delicato e richiede la massima attenzione ma non ci sono particolari situazioni che vengono segnalate. Questo non significa che si debba abbassare la guardia", ha concluso. (Rer)