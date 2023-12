Ambiente: Arera, nuovo metodo tariffario e nuove regole per qualità tecnica del sistema idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con due delibere di fine anno, Arera introduce un pacchetto di novità per il sistema idrico, destinate a dispiegare i loro effetti nell’arco dei prossimi sei anni per il graduale e costante miglioramento del servizio idrico. Dopo un'ampia consultazione con i soggetti interessati - che negli ultimi mesi ha coinvolto ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Autorità di bacino distrettuali, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, società, enti d'ambito, associazioni, osservatori ed enti locali - con la delibera del 28 dicembre (639/2023/R/idr) Arera - riferisce una nota - ha approvato il Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (Mti-4) , mantenendo stabilità nei criteri guida e gli obiettivi di riduzione delle differenze di servizio tra le aree del Paese, in continuità con le regole introdotte a partire dal 2012. L’Mti-4 avrà la durata di 6 anni, prevedendo un aggiornamento del Piano delle opere strategiche (Pos) fino al 2035, mirando a favorire la sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, a promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione. Tra gli elementi di novità un aggiornamento della componente a copertura del costo dell’energia elettrica, negli ultimi anni oggetto di evidenti oscillazioni. (segue) (Com)