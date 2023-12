Ambiente: Arera, nuovo metodo tariffario e nuove regole per qualità tecnica del sistema idrico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la sostenibilità energetica e ambientale, inoltre, il metodo prevede anche un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell’innovazione (istituito presso Csea) per premiare il riutilizzo delle acque reflue depurate e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata. Con la delibera 637/2023/R/idr, poi, Arera è intervenuta nella regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Rqti), con alcuni elementi di estrema attualità. Ad esempio, con nuovo macro-indicatore (M0-resilienza idrica) l’Autorità misurerà gli interventi dei gestori diretti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. L’alternarsi di siccità e alluvioni rende infatti necessario un nuovo approccio, negli approvvigionamenti da un lato e nella gestione delle acque meteoriche dall’altro. "In dodici anni di regolazione dell’Autorità, i gestori del sistema idrico hanno dimostrato capacità di investire e di migliorare i parametri di qualità - afferma il presidente di Arera, Stefano Besseghini – oggi è necessario intercettare nuove priorità, legate prevalentemente al cambiamento climatico e agli obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale. Le regole del nuovo metodo puntano alla stabilità del quadro di riferimento, alla continuità nella promozione degli investimenti e al costante miglioramento della qualità in questa direzione”. (Com)