Sardegna: sondaggio Fadoi, 57 per cento dei medici internisti sardi medita addio a servizio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna, il 57 per cento dei medici internisti ospedalieri sta considerando seriamente l'abbandono del servizio pubblico, secondo un recente sondaggio condotto dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi). Di questo 57 per cento, il 35 per cento mira a passare al settore privato, mentre un ulteriore 21 per cento valuta un cambio di attività, indicando un disagio diffuso tra i professionisti della salute nell'isola. Il sondaggio rivela che la metà dei medici intervistati rifarebbe diverse scelte nella propria carriera, con il 50 per cento che dichiara di non iscriversi nuovamente alla facoltà di medicina se potesse tornare indietro nel tempo. Tuttavia, non tutto è negativo. (segue) (Rsc)