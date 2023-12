Speciale difesa: Gaza, l'esercito israeliano fa irruzione in diversi quartieri di Hebron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto irruzione oggi all’alba in diverse aree del governatorato di Hebron, in Cisgiordania. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo cui le Idf hanno preso d'assalto l'area di Al Kasara, Jabal Jawhar, Bab Al Zawiya e Ein Sarah nella città di Hebron. “Wafa” fa sapere che le Idf hanno fatto irruzione anche nella città di Dura, a sud ovest di Hebron, e si sono schierate nelle aree di Banks Street, lanciando un drone per filmare le case dei cittadini. (Res)