Speciale difesa: Gaza, Unrwa, Forze di difesa israeliane sparano contro un convoglio umanitario

- Le Forse di difesa israeliane (idf) hanno sparato contro un convoglio umanitario mentre tornava dal nord della Striscia di Gaza, lungo una rotta designata dall'esercito israeliano. Lo ha reso noto il direttore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), Thomas White, in un post su X (ex Twitter) in cui si legge che “il responsabile del convoglio internazionale e la sua squadra non sono rimasti feriti, ma un veicolo ha subito danni: gli operatori umanitari non dovrebbero mai essere un bersaglio". (Res)