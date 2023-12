Legge Bilancio: Nevi, approvati odg FI per rinvio plastic e sugar tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "plastic tax" e la "sugar tax" avrebbero come duplice effetto quello di colpire le famiglie e mettere in difficoltà le imprese di due comparti di eccellenza della nostra industria. “Forza Italia è da sempre contraria all'aumento delle tasse e, pertanto, ha proposto con due ordini del giorno alla legge di Bilancio, entrambi approvati, il rinvio dell'entrata in vigore di questi due balzelli, che tra l'altro non aiutano l'ambiente né miglioreranno le abitudini alimentari degli italiani”. Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia. “Le nuove tasse sono sempre sbagliate, specie in un Paese come il nostro dove la pressione fiscale è già troppo alta”, sottolinea Nevi, che aggiunge: “Grazie al sostegno dell'intera maggioranza di una parte dell'opposizione abbiamo raggiunto l'obiettivo. Il governo continuerà ad impegnarsi per allontanare il pericolo di questi rincari e continua ad avere come obiettivo quello di cancellarle". (Rin)