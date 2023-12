Legge Bilancio: Fedriga, misura responsabile con scelte importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manovra responsabile, in cui il governo ha operato scelte importanti. È un giudizio positivo sulla legge di Bilancio quello che arriva dal presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. A margine di una conferenza stampa oggi a Trieste, Fedriga ha definito la manovra “una misura responsabile, importante anche per la stabilità del sistema economico del Paese, con scelte importanti. Penso a quanto approvato dal Consiglio dei ministri in relazione agli scaglioni Irpef, che ritengo una misura di detassazione importante”. (Frt)