Lavoro: un lombardo su tre non si sente sicuro del proprio posto (3)

Secondo dati Inps, nel 2022 i licenziamenti di natura economica sono aumentati del 41 per cento sull'anno. Occorre però ricordare che i licenziamenti economici erano bloccati dalle normative introdotte nel 2020 a fronte dell'evento pandemico e che sono stati riaperti a partire da giugno e ottobre 2021. Se confrontato invece al dato 2019, nel 2022 ci sono stati circa 127 mila licenziamenti in meno (-25 per cento). Inoltre, nel primo semestre del 2023 si evidenzia una forte riduzione rispetto al 2022 dei licenziamenti di natura economica (-18%) mentre sono in leggero aumento le cessazioni per risoluzione consensuale (+3 per cento). Complessivamente, il 58,8 per cento dei lavoratori lombardi pensa che nessuna professione sarà immune dall'attuale incertezza economica, e il 16% crede che l'uso dell'intelligenza artificiale diventerà la norma nel proprio settore nei prossimi cinque anni, riducendo così le attività manuali. In questo contesto, il 19,6 per cento dei lavoratori lombardi ha preso in considerazione la possibilità di cambiare settore negli ultimi 12 mesi e il 15,5% ha pensato di avviare un'attività in proprio. L'8 per cento degli over 55 ha pensato di chiedere la pensione anticipata.