Cultura: l'Arabia Saudita vuole in prestito opere dei musei di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha espresso interesse al governo tedesco per prendere in prestito opere dei musei di Berlino. In tale prospettiva, nella settimana prima di Natale, la direttrice della Commissione dei musei saudita, Mona Khazindar, si è recata nella capitale della Germania accompagnata da storici dell'arte di questo Paese, della Giordania e della Francia. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, la delegazione ha visitato diverse strutture gestite Fondazione per il patrimonio culturale prussinao tra cui il Pergamon Museum, la Biblioteca di Stato, la Fabbrica dei calchi, la Pinacoteca, la Collezione di antichità e il Museo di arte islamica. Inoltre, il programma ha previsto una cena con rappresentanti sia dell'ufficio dell'incaricata del governo federale Cultura e i Media, Claudia Roth, si del ministero degli Esteri tedesco. Tra gli altri, erano presenti il capo di gabinetto di Roth, Andreas Goergen, e di Ralf Beste, direttore per la Cultura e società degli Esteri. Dall'ufficio dell'incaricata del governo federale per la Cultura e i Media è stato confermato che la Commissione dei musei dell'Arabia Saudita è interessata a “un'ampia cooperazione” con la Germania nel settore culturale, “soprattutto museale”. (segue) (Geb)