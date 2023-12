Cultura: l'Arabia Saudita vuole in prestito opere dei musei di Berlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di “mostre congiunte, collaborazione curatoriale e prestiti, digitalizzazione del patrimonio di archivi e biblioteche”. Tuttavia, la visita di Khazindar a Berlino non ha riguardato opere d'arte specifiche. Inoltre, i colloqui sulla cooperazione culturale tedesco-saudita sono “soltanto all'inizio”, con questa collaborazione che deve promuovere la conoscenza e la comprensione reciproca, nonché la libertà dell'arte e della cultura. Secondo l'ufficio di Roth, sono queste “le condizioni quadro necessarie per una possibile cooperazione tra l'Spk e i musei dell'Arabia Saudita”. In precedenza, erano circolate indiscrezioni su una prossima visita del principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, al Pergamon Museum, chiuso per lavori di ristrutturazione. L'erede al trono degli Al Saud avrebbe voluto prendere in prestito o acquistare per centinaia di milioni di euro opere della collezione. La Cancelleria e il ministero degli Esteri tedesco hanno smentito tali voci. (Geb)