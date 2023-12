Roma: aggressione in un bar ad Ariccia, grave 47enne, 2 uomini arrestati per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno arrestato due cittadini di nazionalità albanese, un 50enne ed un 20enne, padre e figlio, poiché gravemente indiziati, in concorso, del reato di tentato omicidio nei confronti di un uomo di Ariccia, Roma. La notte del 23 dicembre è stato trasportato, da due cittadini albanesi, presso il Nuovo Ospedale dei Castelli di Ariccia un 47enne di nazionalità italiana, già noto alle forze dell’ordine, con una ferita d’arma da taglio. Lo stesso, trovandosi in condizioni critiche, è stato operato d’urgenza e ricoverato in terapia intensiva. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri hanno fermato i due cittadini albanesi ritenuti coinvolti e proceduto immediatamente a perquisizione personale e locale rinvenendo due coltelli, di cui uno si ritiene sia stato utilizzato per l’aggressione. (segue) (Rer)