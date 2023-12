Infrastrutture: Fs, continua percorso rinnovamento logistica, in prima linea con giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il percorso di rinnovamento della logistica verso i prossimi passi da compiere entro il 2030. Lo comunica in una nota Fs. Dicembre ha visto diverse attività viaggiare in questa direzione. Infatti, il Polo logistica del gruppo Fs sta progressivamente diventando un caso studio per università e partner esterni. Conoscere da vicino le sfide e le opportunità del trasporto merci intermodale in Europa, un settore in forte crescita che richiede investimenti, innovazione e sostenibilità. Questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto il 6 dicembre scorso, con gli studenti della magistrale in Transport systems engineering dell’università Sapienza di Roma durante la visita al terminal intermodale Mercitalia di Pomezia, una delle strutture più avanzate del Polo logistica del gruppo Fs. Il terminal di Pomezia è il punto di partenza di uno dei best case del Polo: il treno intermodale Pomezia-Duisburg, che da 15 anni collega il centro Italia con il cuore dell'Europa, servendo clienti industriali di primaria importanza, trasporta ogni giorno circa 800 tonnellate di merci, equivalenti a 40 camion, con un risparmio di emissioni di Co2 del 75 per cento rispetto alla modalità stradale. Il servizio, che garantisce puntualità, sicurezza e qualità, è parte integrante del nuovo Piano industriale 2023-2032 del Polo Mercitalia, che prevede investimenti fino a 3 miliardi di euro per l'acquisto di locomotive, carri e il rinnovo di terminal ferroviari. Un altro aspetto recente di notevole importanza è il progetto Most, nel quale l'innovazione è al servizio della mobilità sostenibile. (segue) (Com)