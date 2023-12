Infrastrutture: Fs, continua percorso rinnovamento logistica, in prima linea con giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 13 dicembre - prosegue Fs -, all’impianto intermodale di Maddaloni-Marcianise (Caserta), si è svolta una riunione del gruppo di lavoro "Wp4 innovazione nel trasporto merci" dello "Spoke 4 trasporto ferroviario" del centro nazionale Mobilità sostenibile Most, un'iniziativa che coinvolge università, centri di ricerca e aziende per sviluppare soluzioni innovative per la mobilità sostenibile, in particolare per ridurre l'incidentalità e il cambiamento climatico. I partecipanti, tra cui l’Università Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano, il centro nazionale per le Ricerche, Mercitalia intermodal e Mercitalia shunting and terminal, hanno parlato di automazione degli impianti, realtà aumentata e virtuale (Ar/vr) per la sicurezza e l'efficienza nell'esercizio e nella manutenzione e la digitalizzazione di bordo e di terra. Il progetto si propone di sperimentare a Marcianise, nodo strategico del Meridione d'Italia, un complesso sistema di digitalizzazione e automazione che mira a replicare per il trasporto merci, la realtà del trasporto passeggeri: le metropolitane "driverless", sfruttando le ultime novità tecnologiche, come la visione artificiale, l'accoppiamento automatico digitale dei carri (Dac) e i "carri intelligenti" T3000, dotati di sensoristica innovativa. Il sistema di Ar/vr intende invece snellire le attività ispettive dei carri, rendendole più rapide e sicure. Un altro importante appuntamento per la collaborazione e le condivisioni di idee è stata la visita di Voith a Verona: un'occasione per rafforzare la collaborazione e impegnarci in uno scambio significativo sulla tecnologia Dac. Durante l’incontro la locomotiva E.652 - conclude la nota -, equipaggiata con l'avanzatissimo Dac ibrido, ha fatto correre un treno dimostrativo. Un’esperienza che ha visto il futuro della tecnologia ferroviaria in azione, perché integrazione logistica significa visione condivisa a 360 gradi di tutti gli attori che contribuiscono al cambiamento in un ambito sempre più esigente e attento alle richieste di mercato. (Com)