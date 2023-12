Usa: Nvidia venderà in Cina processore modificato per rispettare restrizioni all’export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense dei microchip Nvidia lancerà in Cina una versione con prestazioni più lente del suo nuovo processore Rtx 4090D per evitare di violare le restrizioni alle esportazioni di tecnologia imposte dall’amministrazione del presidente Joe Biden. Lo riferisce l’emittente “Cnbc”. Il prodotto dovrebbe essere disponibile in Cina a partire da gennaio e avrà l’11 per cento in meno di architettura hardware “Cuda” rispetto alle versioni vendute fuori dal Paese asiatico. Washington ha imposto quest’anno restrizioni alle esportazioni volte a impedire alla Cina di accedere ai più avanzati microchip prodotti da aziende statunitensi. I processori per videogame sono finiti nel mirino perché possono essere utilizzati per la realizzazione di applicazioni di intelligenza artificiale. Così l’Rtx 4090 di Nvidia è stato incluso lo scorso 17 ottobre nella lista dei microchip di produzione Usa che è vietato vendere in Cina.(Was)