Argentina: entra oggi in vigore il decreto di necessità e urgenza per liberalizzare l'economia

- Entra oggi in vigore il decreto di necessità e urgenza (dnu) voluto dal presidente dell'Argentina, Javier Milei, per liberalizzare l'economia. Il maxi provvedimento, 366 articoli al centro di numerose da buona parte delle opposizioni, inizia a dispiegare i suoi effetti otto giorni dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale e avrà forza di legge per non meno di due mesi. Il testo deve essere prima valutato da una commissione bilaterale permanente del parlamento, cui spetta il compito di valutare - tra le altre cose - i requisiti di "necessità e urgenza" che dovrebbero accompagnarlo. Una volta superato il vaglio, il dnu verrà esaminato nelle plenarie di Camera e Senato: i due rami del Parlamento possono solo respingere o accettare il Dnu, ma non possono emendarlo o modificarlo ed entrerà definitivamente in vigore se una sola delle Camere lo approva a maggioranza assoluta. Un passaggio che, riferiscono i media locali, dovrebbe essere rinviato almeno al 1 marzo, il tempo utile per garantire il necessario consenso parlamentare, a fronte della mancanza di una maggioranza del partito di governo (La libertà avanza, Lla) e dei suoi alleati (a partire dal grosso dei parlamentari di Insieme per il cambio, Jxc). (segue) (Abu)