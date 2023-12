Argentina: entra oggi in vigore il decreto di necessità e urgenza per liberalizzare l'economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dnu presentato il 20 dicembre prevede un ampio numero di interventi sulla struttura economica e produttiva del Paese. La premessa è quella ribadita più volte nel corso delle settimane: da decenni i governi argentini, quelli di centrosinistra soprattutto, consolidano posizioni di potere con politiche clientelari che creano deficit. Un passivo che Buenos Aires cerca di finanziare sui mercati interni e internazionali alimentando un debito "sempre più insostenibile" per le casse pubbliche. Il decreto si apre con la dichiarazione di "emergenza pubblica in materia economica, finanziaria, fiscale, amministrativa previdenziale, sanitaria e sociale fino al 31 dicembre del 2025". Una situazione a fronte della quale, si legge nell'articolo 2, lo Stato "promuoverà e assicurerà l'effettiva vigenza su tutto il territorio nazionale di un sistema economico basato su decisioni libere, adottate in un contesto di libera concorrenza, con rispetto della proprietà privata e dei principi costituzionali di libera circolazione dei beni, servizi e lavoro". A questo scopo, nel dnu si avverte che si procederà ad una "ampia deregolamentazione del commercio, dei servizi e dell'industria", lasciando senza effetto "tutte le restrizioni sull'offerta dei beni e servizi" e ogni legge "che distorca i prezzi di mercato, impedisca la libera iniziativa privata o eviti l'interazione spontanea dell'offerta e della domanda". (segue) (Abu)