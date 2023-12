Tunisia: arrestato giornalista per aver criticato ministra del Commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia il giornalista radiofonico ed editorialista, Zied el Heni, è stato arrestato in seguito alle critiche rivolte alla ministra del Commercio, Kalthoum Ben Rejeb, durante una trasmissione sull'emittente privata "Ifm". Lo ha reso noto il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt) spiegando che il fermo è stato disposto dal pubblico ministero presso il tribunale di prima istanza di Tunisi per "insulto alla ministra del Commercio", in seguito all'interrogatorio della Guardia nazionale di El Aouina, nella capitale. Durante la trasmissione, El hani aveva suggerito alla ministra che “avrebbe dovuto dimettersi se incapace di svolgere le sue funzioni". Secondo il sindacato, che cita l'articolo 69 della Costituzione tunisina, "nessuna azione legale può essere intrapresa contro alcuno senza che la persona lesa abbia sporto denuncia". L'organizzazione ha fatto appello alle autorità competenti affinché El Heni venga rilasciato, mentre il suo avvocato, Ayachi Hammami, parlando all’emittente radiofonica locale "Mosaique Fm" ha accusato il pm di "aver agito di sua iniziativa e sporto denuncia contro il suo assistito". L'avvocato ha spiegato che il suo assistito dovrà rispondere di diffusione di notizie false, falsificazione e attribuzione di fatti non reali, ai sensi dell'articolo 24 del decreto 54, che prevede pene da cinque a dieci anni di reclusione.(Tut)